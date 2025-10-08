Dopo tre anni trascorsi serenamente tra banchi, lezioni e compagni di classe, un bambino disabile del quartiere Vomero si è visto rifiutare la nuova iscrizione nella stessa scuola che aveva sempre frequentato. Una decisione che ha lasciato sgomenti i genitori, che si sono rivolti agli avvocati Angelo e Sergio Pisani per denunciare quella che definiscono una grave discriminazione.

Napoli, scuola nega l’iscrizione a un bambino disabile: «Non possiamo gestirlo in aula»

Secondo quanto riferito dai legali, la scuola avrebbe motivato il rifiuto sostenendo di non essere in grado di gestire in aula le esigenze del piccolo, nonostante la disponibilità della famiglia a fornire un educatore di supporto a proprie spese. Anche questa proposta, però, sarebbe stata respinta “senza alcuna motivazione logica o organizzativa”.

“È un comportamento gravissimo – dichiarano i Pisani – contrario ai più elementari principi di civiltà e alle norme sull’inclusione scolastica. Sentirsi dire che la scuola non può accogliere un bambino solo perché disabile è una violenza morale e un atto discriminatorio inaccettabile nel 2025”. La vicenda sarà ora segnalata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per gli accertamenti del caso.

Sulla questione è intervenuta anche Asia Maraucci, presidente dell’associazione “La battaglia di Andrea”: “Questo diniego rappresenta un danno enorme per la formazione, la socialità e la dignità del bambino. Bisogna agire subito per restituirgli il diritto di studiare e crescere come tutti gli altri”.