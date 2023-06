Amante e marito che si prendono a pistolettate per una donna a due passi da via Marina. C’è una questione di “corna” dietro la sparatoria avvenuto in piazza Mercato. Nessun raid, nessuna stesa di camorra. A spiegarlo è il Mattino.

Napoli, scopre moglie con un altro: sparatoria in piazza

I segni dei proiettili sull’installazione presente in piazza, la “Chiave di Milot”, sono ancora evidenti. La Polizia, dopo la scoperta, ha avviato subito le indagini. Inizialmente si pensava che fosse un test la precisione di un’arma appena presa. Un monumento preso com un “poligono di tiro”. Invece, la verità è un’altra.

A inizio mese, secondo quanto confidato dai residenti, un uomo avrebbe scoperto il tradimento della moglie e avrebbe affrontato il rivale faccia a faccia proprio al centro della piazza. Si sono scontrati con violenza quella notte – dice la gente – tanto che qualcuno chiamò le forze dell’ordine che intervennero per fermarli. Dopo quello scontro ci sarebbero stati altri momenti di tensione, stavolta legati anche a questioni di malaffare, degenerati in uno scontro a fuoco.

Amante e marito si sarebbero così sfidati in un “duello” armato, i cui risultati sono ancora visibili sull’installazione post-moderna presente in piazza. Saranno gli agenti della Polizia di Stato di Napoli a fare maggiore luce sulla vicenda per risalire ai responsabili della sparatoria.