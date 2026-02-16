Napoli, scooter finisce in una voragine a Fuorigrotta: 40enne ferito, gamba fratturata

Brutto incidente stradale nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, a Fuorigrotta, dove un quarantenne in sella a uno scooter è rimasto ferito dopo essere finito in una profonda buca sull’asfalto all’angolo tra piazzale Tecchio e via Diocleziano. L’episodio è avvenuto intorno alle 21, quando l’uomo ha perso il controllo del mezzo a causa della voragine presente sulla carreggiata, cadendo rovinosamente al suolo.

Buche già segnalate e lavori recenti

Secondo quanto emerso, la buca che ha causato l’incidente era già stata oggetto di interventi di ripristino del manto stradale nei mesi scorsi. Tuttavia, il continuo passaggio di mezzi pesanti, in particolare i tir diretti al cantiere per i lavori legati all’America’s Cup, unito alle abbondanti piogge delle ultime settimane, avrebbe contribuito al nuovo cedimento dell’asfalto. Una situazione che desta preoccupazione tra residenti e automobilisti, che da tempo segnalano le condizioni critiche di quel tratto di strada.

I soccorsi e gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Centro Operativo Territoriale (COT) della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. È giunta anche un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale. I medici gli hanno diagnosticato una frattura a una gamba, con una prognosi di circa 40 giorni.