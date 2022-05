Scippo in diretta al Rione Sanità di Napoli. In un filmato apparso sulla pagina del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli si vede una donna derubata della borsa inseguire inutilmente i suoi aggressori e implorarli”.

Scippo in diretta a Napoli: insegue i malviventi e li implora

E’ l’ennesimo episodio di delinquenza che si consuma a Napoli in questi giorni. A documentarlo, questa volta, un breve filmato girato da un balcone nel rione Sanità. Agiscono in due, in sella a uno scooter. Uno si dirige di corsa verso una donna, finge di aiutarla, e poi al momento opportuno le porta via la borsa dirigendosi verso il “compare”, pronto alla fuga. La vittima li insegue, invano, i due urlando e chiedendo loro di fermarsi.

“Siamo all’anno zero – commenta Borrelli -. Per ripartire c’è assolutamente bisogno di una riforma giuridica, culturale e sociale. Denunciamo da tempo come la deriva criminale si sia impossessata della città, come le strade siano diventate una giungla inaccessibile alla gente perbene. Prefetto e Questore devono intervenire e devono farlo con tempestività. Il tempo delle chiacchiere e delle analisi è finito, ora serve l’azione, decisa e determinata”.