Una enorme chiazza di schiuma bianca è comparsa nel mare a Mergellina. Non è ancora chiaro di cosa si tratta ma potrebbe essere frutto di qualche scarico illegale da parte di barche o attività commerciali.

Napoli, schiuma bianca in mare a Mergellina: “È il secondo caso in 3 giorni”

È il secondo caso in tre giorni. A denunciarlo è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che adesso ha chiesto l’intervento della Capitaneria di Porto e dell’Arpac, l’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Campania. I cittadini sono preoccupati e si moltiplicano le segnalazioni.” Vogliamo capire subito di cosa si tratta e chiediamo interventi urgenti per controllare il sistema degli scarichi in zona. Vanno controllate anche le imbarcazioni”, ha sottolineato l’ex consigliere regionale.

Due giorni fa, un episodio analogo, come detto, nei pressi degli chalet di Mergellina. Qui, la mattina di martedì, è comparsa improvvisamente a mare una macchia di schiuma bianca, accompagnata da altre macchie scure. Molti cittadini si sono lamentati dopo aver avvertito un cattivo odore di scarico fognario provenire dallo specchio d’acqua antistante il lungomare.