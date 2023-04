Pugni, schiaffi, minacce di morte, atti vandalici e un’auto a tutta velocità contro i pedoni. Scene da guerriglia urbana in pieno centro a Napoli, in via Generale Giordano Orsini, a pochi metri dalla sede della Regione Campania e da Santa Lucia.

Napoli, scene da guerriglia a Santa Lucia: auto contro i pedoni

Nel video diffuso della Dire le immagini della furiosa lite tra automobilisti avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso, vigilia di Pasqua. La strada, parallela del lungomare partenopeo, diventa teatro di violenza al culmine di un alterco.

Prima le minacce “ti devo sparare“, poi uno degli uomini coinvolti fora gli pneumatici di un taxi. Infine, una vettura a tutta velocità investe intenzionalmente delle persone. Non si conoscono le condizioni di chi è stato coinvolto né risultano interventi di forze dell’ordine sul posto.

“E’ utile sapere che quella zona è infestata da parcheggiatori abusivi violenti e legati ai clan e da vari delinquenti tra cui , rapinatori, scippatori e spacciatori di tutte le età da me più volte denunciati – ha dichiarato il deputato dell’Alleanza Verdi – la Sinistra Francesco Emilio Borrelli -. Abbiamo deciso di inviare le immagini alle forze dell’ordine per cercare di individuare i protagonisti di questa vicenda e capire se sono intervenute le forze dell’ordine. Da tempo chiediamo che quest’aria venga bonificata e invece diventa sempre più pericoloso andarci e viverci soprattutto nelle ore notturne o nei giorni di festa. La gente perbene ha paura e va tutelata”.