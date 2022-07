Si ferma a cambiare la ruota e gli entrano in auto per derubarlo. Il video diventa virale. E’ avvenuto lo scorso 24 luglio a Napoli, lungo corso Novara. A rilanciare la notizia e il filmato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, fora una gomma: gli rubano il borsello mentre cambia lo pneumatico

Nel video, girato da un residente, si vede un giovane con maglietta bianca e pantaloni neri approfittare del momento di distrazione della vittima per aprire la portiera e portare via il borsello. Il malvivente inquadrato poi scappa a bordo di uno scooter con il maltolto. La scena si consuma all’esterno di un noto supermercato, alla luce del sole.

Un parente della vittima ha spiegato i dettagli dell’accaduto in un post: “Oggi 24/07 alle 18:30 mio cognato ha forato e si è dovuto fermare per cambiare la ruota all’altezza del supermercato al Corso Novara. Mentre stava cambiando la ruota ha subito il furto del marsupio in cui aveva cellulare, portafogli e vari documenti. Successivamente all’ accaduto un tassista gli ha segnalato di aver già notato il soggetto e addirittura un signore ci ha anche fornito il video dell’accaduto”.

La reazione del consigliere Borrelli è indignata: “Se le inventano tutte per fregare il prossimo, per derubare, per delinquere. Se si mettesse tanto ingegno nei buoni propositi e in attività legali questa città si troverebbe ora in un’altra dimensione rispetto a quella attuale troppo sbilanciata verso farabutti e cialtroni e non a favore dei lavoratori onesti e della gente perbene. Purtroppo invece le cose girano nel senso sbagliato. Questa corsa se non riusciremo a invertirla che ci porterà all’autodistruzione”.