Dopo l’enorme chiazza verde che ha invaso il tratto compreso tra il Molo Beverello, Mergellina e Posillipo, si registra un’altra anomalia nelle acque del Golfo di Napoli. Al porto, infatti, l’acqua è di colore marrone e a questo si sono aggiunte anche delle scie di schiuma e un forte odore nauseabondo.

Napoli, scatta l’allarme mare da verde diventa marrone: “Situazione critica”

Il caso è stato denunciato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha effettuato pochi giorni fa un altro sopralluogo sull’area. Dalle foto pubblicate dal parlamentare si vede chiaramente che il mare ha assunto un colore scuro, tendente al marrone, in prossimità della banchina portuale. Non mancano rifiuti, soprattutto materiale plastico, gettato in acqua da incivili.

Le immagini immortalano anche la presenza di schiuma bianca che si estende per diversi metri. “La situazione di degrado in cui versa la struttura è sempre più preoccupante tra rifiuti abbandonati e parcheggi per scooter improvvisati – ha commentato Borrelli -. Riaprire l’attracco per gli aliscafi significherebbe riqualificare la zona sottraendola a vandalismo e abusivismi di ogni sorta”.