Si chiama Elio Cafiero il pregiudicato di 32 anni che ieri ha tentato la fuga nelle acque del litorale di Torre del Greco. L’uomo, sorvegliato speciale, aveva violato l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli imposto dal Tribunale ed era stato identificato a Torre del Greco.

Torre del Greco, 32enne tenta la fuga a mare: preso dai carabinieri

Cafiero è di Ponticelli. Nella giornata di ieri, 12 novembre, sorpreso dai carabinieri della stazione di Torre del Greco nella città corallina, per sfuggire alla cattura ha scelto di correre verso la spiaggia è tuffarsi nelle acque fredde d mar Tirreno. Si è buttato in acqua ed è rimasto a guardare i militari sulla spiaggia che più volte gli hanno intimato di tornare sulla terra ferma.

Il 32enne ha ignorato i richiami degli uomini della Benemerita ed è rimasto fermo per diversi minuti, finché i carabinieri non hanno deciso di tuffarsi nelle acque del litorale e catturare il fuggitivo nonostante un tentativo di resistenza. Ora è in carcere, in attesa di giudizio. Le immagini della cattura, realizzate da un passante, sono diventate virali sui social.