Napoli, San Gennaro fa il miracolo: sciolto il sangue

Si è sciolto il sangue di San Gennaro. Il miracolo del 19 settembre si è compiuto. L’evento è stato accolto al Duomo di Napoli da un lungo applauso dei fedeli.

Ad annunciare il prodigio della liquefazione del sangue del Santo Patrono alle 10 e 02 è stato l’arcivescovo Don Mimmo Battaglia, che ha agitato tra le mani l’ampolla contenente il liquido ematico benedetto sotto gli occhi attenti delle persone presenti.

Per il popolo dei devoti è un evento di buon auspicio. Secondo la tradizione, lo scioglimento del sangue è simbolicamente legato a un momento positivo per l’intera città. «Che sia davvero festa, festa nel cuore, una festa che chiede il desiderio della pace nella nostra vita, nella nostra terra», ha dichiarato Don Mimmo.

Gli altri due miracoli

Ci sono altre due date importanti per i fedeli di San Gennaro: 16 dicembre in occasione della “Festa del patrocinio di San Gennaro”, che ricorda l’eruzione del Vesuvio del 1631 arrestata, secondo la credenza popolare, per intercessione del Santo, ed infine il sabato che precede la prima domenica di maggio, in ricordo della traslazione delle spoglie mortali di San Gennaro da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte.