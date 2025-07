Sangue a Giugliano. Un uomo di 61 anni, di origini tunisine, è stato trovato ferito gravemente nella tarda serata del 17 luglio lungo la strada provinciale Ischitella-Trentola, in provincia di Napoli, al confine con l’agro aversano. La vittima era riversa sull’asfalto, immersa in una pozza di sangue, con tre profonde ferite da arma da taglio all’addome.

Giallo a Giugliano, 61enne accoltellato e trovato in una pozza di sangue: è gravissimo

I sanitari del 118, giunti sul posto, lo hanno immediatamente soccorso, stabilizzandolo prima di trasportarlo d’urgenza – in codice rosso – all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento, non è ancora certo se l’aggressione sia avvenuta esattamente nel punto in cui l’uomo è stato ritrovato.

Gli investigatori stanno analizzando eventuali immagini di videosorveglianza della zona per identificare movimenti sospetti e risalire all’autore o agli autori del gesto. Si indaga anche sulla vita personale della vittima per chiarire possibili motivazioni e legami col fatto di sangue di cui è stato vittima.