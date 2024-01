Riusciva ad entrare in auto, senza l’aiuto dei suoi anziani genitori, per andare dal medico o dalla nonna per farle visita. Ma, due sere fa, ignoti hanno rubato a Pianura, quartiere occidentale di Napoli, il furgone con la pedana idraulica che era stata installata a bordo, rendendo ancora più complicata la vita di Alessandro, giovane disabile, e quella dei suoi genitori.

Napoli, rubano furgone con pedana a un giovane disabile: “Impossibile andare alle visite mediche”

La storia è stata raccontata dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, dopo che la madre del ragazzo si è rivolta a lui e alla sorella che ha condiviso la vicenda sui social media.