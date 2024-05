Dopo dodici anni i Co ‘Sang tornano assieme. Era nell’aria, da quando Luchè e Nto hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram una goccia di sangue nello stesso momento con un appuntamento.

Napoli, dopo 12 anni i Co ‘Sang di nuovo insieme: nuovo concerto a settembre

I fans subito in delirio per la possibile reunion dei Co’Sang. Infatti così è stato: Il 17 settembre in Piazza del Plebiscito saliranno sul palco per un live atteso da più di dieci anni. Alle ore due, come annunciato nelle rispettive Ig Story stato pubblicato un corto in cui il due di Marianella si raccontano.

Prima ancora del grande boom dei rapper napoletani come Geolier c’erano loro: i Co’Sang a rappare Napoli e sopratutto, parafrasando uno dei loro più grandi successi, quello che accadeva “Int o’ rion”.

Da quando l’annuncio è stato pubblicato i fans sono in visibilio ed è già corsa ai biglietti del grande evento che chiamerà a raccolta tantissime persone sia giovani che hanno avuto modo di conoscere il rap partenopeo grazie ai successi dei singoli membri del duo, che hanno vissuto la nascita di un genere musicale oggi è apprezzato in tutto il mondo.