“Lavorerò come un consigliere comunale non come questi finti intellettuali: la mia candidatura contro le oligarchie” lo ha detto Lello Topo, candidato alle elezioni europee con il Partito Democratico.

Nella sua intervista a Campania Oggi, trasmissione di Tele Club Italia dedicata alla politica e all’attualità, Topo risponde alle polemiche e agli sgambetti ed espone il suo programma per le europee.

Guarda l’intervista a Lello Topo qui: