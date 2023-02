Tenta di rubare un’auto nel parcheggio del cinema, il proprietario si accorge del furto, lo insegue e scatta la colluttazione. A salvare il ladro alcuni complici che lo hanno fatto salire su una Jeep. È successo ieri pomeriggio a Fuorigrotta, quartiere occidente di Napoli. A darne notizia è Fanpage.it.

Napoli, ruba un’auto: proprietario se ne accorge, lo insegue e lo picchia

La vittima del furto, un 53enne napoletano, aveva parcheggiato l’automobile nei pressi del cinema The Space, in viale Giochi del Mediterraneo, ed era entrata in un bar vicino.

Dall’attività, però, ha visto la sua vettura allontanarsi, guidata da uno sconosciuto. L’uomo ha quindi chiesto aiuto ad un amico che era con lui e insieme i due si sono lanciati all’inseguimento del ladro.

Dopo diversi chilometri, i due sono riusciti a raggiungere l’auto con a bordo il malvivente, il quale, per guadagnarsi la fuga, avrebbe perfino tamponato i suoi inseguitori. I tre sarebbero poi arrivati alle mani: dopo essersi allontanati dalle rispettive auto, si sarebbero azzuffati dinanzi a numerosi automobilisti. Il ladro sarebbe stato poi recuperato da due persone che lo hanno fatto salire sulla loro automobile, una Jeep, e si sarebbero allontanate velocemente.

Sul posto è intervenuta la Polizia per la ricostruzione della dinamica. Potrebbero essere sequestrate dagli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei dintorni del cinema.