Arresto per furto di bici elettrica a Napoli. Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria–Mercato hanno arrestato un 26enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, ruba bici elettrica e fugge contromano: 26enne arrestato dalla Polizia in via Poerio

Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato l’uomo sfrecciare contromano e ad alta velocità lungo via Poerio a bordo di una bicicletta elettrica. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di allontanarsi accelerando per sfuggire al controllo, dando così il via a un breve inseguimento.

Inseguimento e blocco del ladro

Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo dopo poche decine di metri e a bloccarlo non senza difficoltà, vista la sua resistenza al fermo. Dai successivi accertamenti è emerso che la bici era stata appena rubata in piazza Garibaldi, dove il 26enne aveva tranciato la catena che la proteggeva. Il giovane è stato quindi arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la bicicletta elettrica è stata restituita al legittimo proprietario.