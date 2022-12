Napoli. Una rissa è scoppiata ieri sera, in piazza Carlo III, ed ha coinvolto due gruppi di minorenni. Ad avere la peggio quattro adolescenti, che sono stati trasportati all’ospedale Vecchio Pellegrini: i ragazzi hanno riportato diverse ferite inferte anche con un’arma da taglio.

Napoli, rissa tra ragazzini in piazza Carlo III: 4 giovani accoltellati

Si tratta di due 15enni, entrambi ancora in ospedale in osservazione, ma non in pericolo di vita, un 14enne dimesso con prognosi di 15 giorni e un 16enne dimesso e giudicato guaribile in 10 giorni.

La dinamica è ancora da chiarire, così come le cause che hanno scatenato la zuffa. In piazza Carlo III sono poi intervenuti i Carabinieri della stazione Napoli Stella che hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di uno scontro tra due gruppi, ma non è escluso che i ragazzini coinvolti si siano dati appuntamento.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Ma le indagini procedono anche sulla rete, col web patrolling: gli uomini dell’Arma sono infatti impegnati ad esaminare i profili sui social dei giovani feriti, alla ricerca di post e scambi di messaggi che potrebbero essere legati alla rissa.