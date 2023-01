Ennesima zuffa in strada. Questa volta a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Un uomo dal balcone ha ripreso le fasi di una rissa che si è consumata in serata. Ad avere la peggio una persona, accerchiata e pestata da un gruppo di almeno 4 persone.

Napoli, rissa nel traffico: lo pestano in strada tra le auto di passaggio

Non è chiaro cosa sia successo. Dal filmato – prima diffuso dal canale Telegram “Stop bullismo” e poi rilanciato dal parlamentare di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – si vede un capannello di persone discutere animatamente sul marciapiede. Gli animi si accendono, volano insulti. Uno di loro allunga una mano. Un uomo con viene prima inseguito e poi, quando tenta di guadagnarsi la fuga, viene scagliato contro un’automobile e preso a pugni.

La zuffa si sposta in strada, tra le auto di passaggio. Mentre il traffico scorre, la vittima viene scaraventata a terra e pestata con violenza. La scena si consuma sotto gli occhi attoniti degli automobilisti. Non si sa se successivamente siano intervenute le forze dell’ordine e se la persona vittima dell’aggressione da parte del banco abbia avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. “Stiamo verificando per capire se sia avvenuto effettivamente a Fuorigrotta e quando – ha commentato Borrelli – In ogni caso, si tratta di scene vergognose che non vanno più tollerate. Troppo sangue è stato già versato, troppe sono le vittime provocate da una violenza assurda e immotivata. Bisogna dire basta a tutto ciò. Serve rieducazione e pene più severe”.