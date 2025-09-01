Prima la discussione, poi lo scontro fisico fino a tirare fuori i coltelli: una sequenza purtroppo ricorrente che ha portato due donne a finire al pronto soccorso, nella notte, con ferite da arma da taglio. Entrambe sono state curate all’ospedale dei Pellegrini di Napoli e, non essendo in condizioni gravi, sono state dimesse dopo le medicazioni. Secondo quanto riferito, si sarebbero colpite a vicenda.

Napoli, rissa tra donne finisce a coltellate: in due finiscono al pronto soccorso

Al pronto soccorso – come anticipa Fanpage.it – è intervenuta una pattuglia del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, chiamata dal personale sanitario come previsto in questi casi. Le due protagoniste della lite sono una 37enne e una 31enne, entrambe di nazionalità dominicana. Davanti agli agenti hanno ammesso di essersi aggredite reciprocamente, dopo un alterco nato per futili motivi nei pressi di un bar della zona di Porta Capuana, degenerato fino a trasformarsi in un accoltellamento reciproco.

I medici hanno escluso rischi seri per la salute di entrambe. Una delle donne, ferita al gomito, è stata giudicata guaribile in 20 giorni. L’altra, colpita a un braccio, ha ricevuto una prognosi di 21 giorni, ma anche per lei non ci sono particolari preoccupazioni. Non risultano altre persone coinvolte nella vicenda.