Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Bagnoli con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di Vincenzo Pugliese, 45 anni, detto “Roccocò”, ritenuto vicino al clan Grimaldi, Marco Ardito, 48 anni, detto “’o Pittore”, e Vittoria dell’Annunziata, 43 anni. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Napoli, richieste di danaro e merce in regalo: tre affiliati al clan Grimaldi arrestati per estorsione

Secondo le indagini, i tre avrebbero preso di mira due attività commerciali in via dell’Epomeo, a Soccavo: un negozio di abbigliamento e un bar pasticceria. In entrambi i casi, tra dicembre 2024 e i primi mesi del 2025, sarebbero state avanzate richieste estorsive sotto forma di denaro e regali, con espliciti riferimenti all’appartenenza a un sistema criminale e con la minaccia di ritorsioni in caso di rifiuto.

Agli esercenti sarebbe stato richiesto il pagamento di somme di denaro – 400 euro nel caso del negozio e 200 euro per il bar – e la consegna di prodotti, come cesti natalizi, da destinare ai detenuti affiliati al clan. Le indagini si sono avvalse di immagini di videosorveglianza e di altri riscontri raccolti dagli investigatori. L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di contrasto alla riorganizzazione del clan Grimaldi, storicamente radicato nel quartiere di Soccavo.