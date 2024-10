Napoli, riceve decine di multe e non si spiega il perché: la Polizia sequestra auto clonata

Riceveva decine di multe senza una ragione, finché non è venuto a capo del mistero: la sua auto era stata clonata. La Polizia di Stato ha così denunciato per riciclaggio di autovettura, ricettazione e falso un 60enne napoletano con precedenti di polizia.

Napoli, riceve decine di multe e non si spiega il perché: sequestrata auto clonata

Le indagini sono iniziate lo scorso 15 ottobre quando un cittadino, recatosi presso gli uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, ha denunciato la notifica di più violazioni al Codice della Strada, avvenute in luoghi in cui effettivamente non si era mai recato, oltre ad alcuni mancati pagamenti del pedaggio autostradale.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato la circolazione di un veicolo clone della stessa marca, stesso modello e stessa targa ma con colore diverso; i poliziotti, grazie ad un’attenta analisi dei transiti delle telecamere cittadine e al supporto di personale del Commissariato San Giovanni- Barra, hanno intercettato l’autoveicolo in questione con a bordo un uomo mentre transitava in via delle Repubbliche Marinare.

Pertanto, gli agenti hanno controllato il 60enne trovandolo in possesso di un portadocumenti al cui interno hanno rinvenuto una carta di circolazione falsa riportante i dati del proprietario effettivo del veicolo abbinata alla targa falsa installata sull’autovettura ed una falsa polizza assicurativa riportante i dati di quella originale. Sul veicolo, invece, era stata apposta una falsa targhetta indicativa del numero di telaio mentre l’incisione dell’identificativo sulla carrozzeria è risultato alterato e contraffatto. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato dal personale operante, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro penale.