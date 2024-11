Fissati i funerali di Arcangelo Correra, il 18enne ucciso dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa in via dei Tribunali a Napoli. Le esequie si terranno giovedì, 14 novembre, alle 15, presso la Chiesa di Santa Caterina a Formiello. A darne l’annuncio i necrologi affissi in città.

Napoli, restituita ai familiari la salma di Arcangelo: domani i funerali del 18enne ucciso “per gioco”

Il corpo di Arcangelo è stato restituito ai familiari dopo l’esame autoptico disposto dalla Procura di Napoli. Le risultanze dell’autopsia serviranno ai magistrati a capire se effettivamente la traiettoria del proiettile che è costato la vita al 18enne sia compatibile o meno con la versione fornita da Renato Caiafa, il 19enne reo confesso dell’omicidio. Caiafa, infatti, pur ammettendo di aver esploso il colpo, ha dichiarato sin dal primo momento di aver maneggiato la pistola senza l’intenzione di sparare e che il colpo sarebbe partito accidentalmente.

Ieri si è celebrata anche l’udienza di convalida del 19enne. Il fermo per ricettazione e detenzione di arma da sparo è stato revocato ma il gip del Tribunale di Napoli ha comunque disposto il carcere come misura cautelare per l’accusa di omicidio.