E’ diventato virale un video su TikTok girato in occasione del Natale a Napoli che mostra un bambino scartare la confezione di un iPhone di ultima generazione. Un regalo costoso che ha subito scatenato le reazioni dei commentatori, alcuni dei quali in disaccordo sulla scelta del dono natalizio, considerato fuori luogo per un bimbo di pochi anni.

Napoli, regala iPhone al figlio di 5 anni. La mamma: “Ai giocattoli non gioca più”

Prima un filmato in cui al bambino viene consegnato un “finto” regalo contenente una specie di game-boy. Sul volto del bambino si dipinge subito la delusione. “Cos’è ‘sto coso?”, il commento in dialetto partenopeo. Poi un’altra clip in cui il minore scarta il regalo vero e proprio: uno smartphone Apple di ultima generazione contenuto all’interno di una confezione natalizia più grande.

Tra i commenti degli utenti fioccano subito le polemiche. Tra i tanti: “A quell’età regalare un cellulare“. La mamma del bambino pensa allora di postare un terzo video in risposta alle critiche che le sono state rivolte mostrandosi in primo piano: “Ha tutti i giocattoli e non ci gioca più. I bambini di oggi giocano solo con i telefonini. Il padre non doveva comprarglielo? E’ un operaio, lavora dalla mattina alla sera. Sono sacrifici”.