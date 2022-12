È giunto al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli con ferite d’arma da fuoco alle gambe. Vittima un 56enne, M.B., con precedenti di polizia, che ai sanitari ha raccontato di aver subito di un tentativo di rapina mentre si trovava in corso Vittorio Emanuele, a Napoli.

Napoli, reagisce a un tentativo di rapina in strada: uomo gambizzato

In ospedale sono intervenuti i poliziotti che hanno ascoltato il 56enne e avviato le indagini per far luce sulla vicenda. La sua posizione, al momento, resta al vaglio degli investigatori. Secondo la versione dei fatti dell’uomo, due persone in scooter lo avrebbero aggredito in pieno centro con l’intenzione di sottrargli l’orologio che aveva al polso.

Si sarebbero quindi affiancati all’auto della vittima e, puntandogli la pistola contro, gli avrebbero intimato di consegnare loro il prezioso. Lui però si sarebbe rifiutato e alla sua reazione i criminali avrebbero aperto il fuoco: tre i colpi esplosi in direzione delle gambe del 56enne. Subito dopo i responsabili del ferimento si sarebbero dileguati, mentre la vittima si sarebbe diretto al pronto soccorso, dove è arrivato con mezzi propri intorno alle 22.

I poliziotti hanno avviato i sopralluoghi sul luogo indicato e stanno vagliando la possibilità acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona al fine ricostruire l’accaduto. La versione del 56enne resta attualmente al vaglio, al momento non si esclude che il ferimento possa essere inquadrato in dinamiche diverse da quelle descritte. L’uomo – che non è in pericolo di vita – non è stato in grado di fornire elementi precisi per arrivare all’identità dei due criminali.