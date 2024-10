Prova a rapinare una farmacia ma viene bloccato dai poliziotti e arrestato. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina aggravata. Teatro della vicenda è via Provinciale Napoli.

Pianura, prova a rapinare una farmacia armato di pistola: bloccato e arrestato

Gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione del locale ufficio, per la segnalazione di una persona armata all’interno di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono entrati nel locale riuscendo a bloccare, con non poche difficoltà, il rapinatore che stava tentando di fuggire. Lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo, marca Beretta calibro 9, priva di tappo rosso e 1450 euro, provento dell’attività delittuosa.