Rapina alla banca Bper di Corso Amedeo di Savoia, a Napoli. Una banda di malviventi, composta da almeno 4 persone, si è introdotta all’interno dell’istituto di credito nel pomeriggio di, lunedì 31 ottobre, intorno alle ore 16.

Napoli, rapina in banca da 250mila euro

I ladri sono entrati, durante l’orario di chiusura, da un buco nel pavimento. I rapinatori, armati di martelli e pistola, si sarebbero fatti consegnare i soldi e sarebbero poi fuggiti via. Il colpo avrebbe frutta alla banda oltre 250mila euro.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Carlo, Squadra Mobile e Polizia Scientifica, che stanno conducendo le indagini per accertare quanto accaduto e sono sulle tracce dei rapinatori.

A segnalare la rapina il consigliere della III Municipalità Carlo Restaino, che ha pubblicato un post su Facebook: “Chiediamo maggiore controllo del territorio – afferma Restaino – Sulla stessa strada si sono consumati furti e rapine ai danni di diverse attività commerciali. Sempre in quella zona, mesi fa, furono sfregiate con l’acido due ragazze. Così non va bene. Non ce la facciamo più”.