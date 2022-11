NAPOLI. Rapina all’ufficio postale a Napoli. Due banditi, con il volto coperto, hanno messo a segno questa mattina il colpo nella sede delle Poste di via Gomez d’Ayala al Vomero, a pochi passi dallo stadio Collana.

Vomero, rapina alle Poste

Stando a una prima ricostruzione, i rapinatori, armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’ufficio e, dopo aver minacciato i dipendenti, si sarebbero fatti consegnare il contante che era in cassa. Paura per i clienti che erano all’interno dell’ufficio in quegli attimi. Ancora non è stato quantificato il bottino. I due si sono poi dati alla fuga a bordo di uno scooter. Non si registrerebbero feriti.

Sul posto la polizia di stato che indaga. Immediatamente è scattata la caccia ai criminali, in azione volanti della polizia e un elicottero sta sorvolando la zona intorno allo stadio Collana nella speranza di rintracciare e arrestare i due malviventi.