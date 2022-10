Polizia in azione a Napoli precisamente in via Da Maiano angolo Buonocore all’interno del Rione Luzzatti dove due giorni fa è stato tratto in arresto C.E..

Napoli, arrestato rapinatore

Dopo indagini serratissime, l’uomo è stato riconosciuto mentre passeggiava tranquillamente a piedi ed è stato ammanettato perché indiziato del delitto di rapina a mano armata avvenuto nel mese di luglio 2022 nei pressi dell’aeroporto di Capodichino.

I poliziotti erano sulle sue tracce da diversi mesi. Dopo un lavoro fatto di raccolta di indizi e prove nei confronti dell’arrestato gli agenti lo hanno identificato e ammanettato.

Una volta intercettato il presunto responsabile e, dopo gli adempimenti del caso, i poliziotti lo hanno trasferito presso la Casa Circondariale “G.Salvia” di Napoli Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.