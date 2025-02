Spari nella notte al Rione Sanità. Un ragazzo di 28 anni, originario di Napoli, è arrivato nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale dei Pellegrini in codice rosso, presentando ferite da arma da fuoco nella zona lombare. Ai sanitari e successivamente alle forze dell’ordine, il giovane ha raccontato di essere stato colpito mentre si trovava nel Rione Sanità, nel centro di Napoli, senza però fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

Napoli, raggiunto da colpi di pistola alla schiena: 28enne in codice rosso

Il 28enne è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e attualmente è ricoverato. Sebbene i medici abbiano escluso il pericolo di vita, le sue condizioni continuano a essere monitorate con attenzione.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato Montecalvario, che si sono recati in ospedale per raccogliere le prime dichiarazioni dell’uomo, giunto con mezzi propri. Le forze dell’ordine hanno inoltre effettuato sopralluoghi nella zona indicata dalla vittima, cercando tracce ematiche o bossoli, ma i risultati delle ricerche finora sono stati negativi.

Gli inquirenti stanno valutando la possibilità di ottenere elementi utili dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area. Come di consueto in casi del genere, le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima e sulle sue frequentazioni, nel tentativo di far luce sulla vicenda ancora avvolta nel mistero.