Rubano un albero di Natale da un vivaio e si allontanano, pensando di averla fatta franca, ma vengono scoperti dai proprietari. Inseguiti con l’auto per le strade di Fuorigrotta, due ragazzi – di 14 e 15 anni – vengono bloccati e aggrediti.

Napoli, ragazzini rubano albero di Natale da un vivaio: inseguiti e aggrediti dai proprietari

Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia Bagnoli, i due adolescenti si sono intrufolati all’interno dell’attività commerciale di Agnano con l’intento di portare via un abete natalizio. Dopo una veloce perlustrazione, avrebbero afferrato l’albero e poi sarebbero scappati in sella ad uno scooter, convinti che nessuno se ne sarebbe accorto.

Ed invece il furto non è sfuggito all’attenzione dei proprietari del vivaio – padre e figlio di 72 e 32 anni – che a quel punto si sono lanciati all’inseguimento dei due per poi speronarli con l’auto e aggredirli.

La denuncia

I titolari, individuati a poca distanza e trasferiti in caserma, sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Napoli per lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Uno dei minori è stato trasferito all’ospedale San Paolo per alcune escoriazioni, mentre l’altro è rimasto illeso nonostante la caduta dallo scooter e l’aggressione. Entrambi i ragazzini saranno denunciati alla Procura per i Minorenni di Napoli per furto. Recuperato anche l’abete, che sarà restituito ai legittimi proprietari.