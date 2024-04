Dramma in piazza Cavour a Napoli. Una ragazza di appena 27 anni, che era in bici, è stata investita dal camion della raccolta rifiuti dell’Asìa. Dopo l’incidente, avvenuto questa notte, è deceduta poche ore fa in ospedale per le gravi ferite riportate.

Napoli, investita in piazza Cavour da mezzo dell’Asìa: 27enne morta in ospedale

Come anticipa Fanpage.it, l’investimento è avvenuto alle 2, 15. La dinamica è ancora da chiarire. La giovane – una studentessa o una turista – era alla guida di una bicicletta a noleggio quando è stata travolta da un mezzo della società incaricata della raccolta rifiuti nella piazza del centro storico di Napoli.

La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata prima all’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, per le prime cure mediche del caso; poi, vista la gravità delle sue condizioni, è stata trasferita all’Ospedale del Mare, dove è stata dichiarata morta questa mattina alle ore 10,40.

Le indagini

A indagare sulla tragedia sono gli uomini della Polizia Locale, guidati dal comandante Bruno Capuano. Spetterà ai caschi bianchi ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le eventuali responsabilità del conducente del mezzo Asìa.