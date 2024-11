Scampia, ragazza di 15 anni di Marano accoltella 19enne dopo lite in metropolitana

Notte di tensione alla periferia nord di Napoli, dove un 19enne è stato accoltellato nei pressi della stazione della metropolitana Scampia – Piscinola. L’aggressione, avvenuta intorno alle 2 di sabato 17 novembre, sarebbe stata compiuta da una conoscente della vittima, una ragazza di Marano di appena 15 anni.

Napoli, ragazza di 15 anni accoltella 19enne dopo lite in metropolitana

Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli con una ferita all’addome, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L’episodio è emerso dopo che i genitori del 19enne lo hanno accompagnato al pronto soccorso. I carabinieri, intervenuti a seguito della segnalazione al 112, hanno raccolto la testimonianza del ragazzo, che ha ricostruito quanto accaduto. Secondo il suo racconto, tutto sarebbe iniziato con una discussione nei pressi dell’uscita della metro. La giovane, con cui sembra vi fossero rapporti di semplice conoscenza, avrebbe reagito agli sfottò con un gesto estremo, colpendolo con una lama.

La ragazza identificata

Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno portato all’identificazione della giovane, che è stata segnalata alla Procura per i Minori. Gli investigatori stanno lavorando per verificare l’esatta dinamica e il ruolo di eventuali testimoni o complici. Non si esclude che le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona possano fornire ulteriori elementi utili.