Al quarto raid avvenuto al suo centro scommesse Gianni Forte, imprenditore di Barra che ha sfidato la camorra, aveva deciso di chiudere i battenti. A distanza di pochi giorni dal suo annuncio, è stato arrestato e portato in carcere il presunto autore della rapina commessa lo scorso 5 febbraio ai danni dell’Eurobet di via Volpicella, a Napoli: si tratta di Pasquale Accetto, 28 anni, indagato anche per un tentato raid avvenuto nella stessa serata in una seconda filiale dell’agenzia di scommesse situata in via Marghieri, a Barra.

Napoli, quattro rapine in pochi mesi allo stesso imprenditore: preso uno dei malviventi

Tre giorni fa Gianni Forte, il titolare dell’agenzia di via Volpicella, stanco delle continue rapine ha chiuso l’esercizio commerciale consegnando le chiavi ai suoi dipendenti, dopo l’ennesimo colpo mess a segno dai balordi. Il 18 gennaio, si era svolta l’iniziativa di sensibilizzazione “Caffè per la legalità”, a cui avevano partecipato il sindaco Gaetano Manfredi, il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli e altre autorità.

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato San Giovanni-Barra di Napoli, che si sono avvalse delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e delle testimonianze di alcuni presenti.

Pasquale Accetto è accusato di rapina e tentata rapina. È già gravato da precedenti penali specifici. Ora si cercano eventuali complici.