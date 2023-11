Nel corso di un’operazione di ieri pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo di 49 anni in via Oronzio Costa, a Napoli, trovandolo in possesso di 25 dosi di cocaina, 565 euro in contanti e un telefono cellulare.

Napoli, pusher con oltre 100 dosi di cocaina: bloccato dai Falchi

I successivi controlli presso la sua abitazione hanno portato al rinvenimento di ulteriori 76 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata parte di un più ampio sforzo della polizia nel contrastare il traffico di droga e mantenere la sicurezza nella zona. L’uomo sarà sottoposto alle procedure di legge, e le indagini potrebbero portare a ulteriori sviluppi riguardo alla rete di distribuzione e agli eventuali complici.