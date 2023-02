Prima ha aggredito con un coltello un rider, poi si è scagliato contro alcuni agenti della Polizia Locale ferendoli. Momenti di tensione si sono vissuti ieri sera, 27 febbraio, in piazza Garibaldi a Napoli.

Napoli, prova ad accoltellare rider ma non ci riesce e ferisce anche 4 agenti

A dare in escandescenze è stato un cittadino extracomunitario, successivamente bloccato dagli agenti della Municipale e trasportato all’ospedale del Cardarelli perché si sarebbe sentito improvvisamente male. Come anticipa Fanpage.it, l’episodio si è verificato tra via Milano e Piazza Garibaldi. Qui il rider era fermo con lo zaino sulle spalle ed il suo mezzo. Improvvisamente l’aggressore si è scagliato contro di lui, senza alcun motivo, e lo ha colpito con un fendente. Fortunatamente la lama ha trafitto lo zaino del corriere e si è evitato così il peggio.

A quel punto l’uomo ha tentato la fuga a piedi, inseguito dagli altri rider. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale che hanno cercato di arrestarlo non senza difficoltà. Bloccato, lo hanno accompagnato in auto ma l’uomo ha iniziato a dare testate e calci ai vigili, ferendone quattro. Ed ha continuato a dare in escandescenze anche quando è stato portato al Comando. L’aggressore avrebbe poi avuto un malore e così è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Con lui anche altri agenti coinvolti nella colluttazione. Visitati dai medici, due vigili sono stati giudicati guaribili in due giorni. Per un terzo agente ferito tre giorni di prognosi e per un’altra collega 5 giorni.