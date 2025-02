Momenti di tensione in tarda mattinata in un istituto scolastico del rione Sanità, a Napoli, dove circa cinquanta genitori di alunni di una scuola dell’infanzia hanno inscenato improvvisamente una protesta contro un collaboratore scolastico.

Napoli, protesta in una scuola al Rione Sanità: 50 genitori contro collaboratore scolastico

Ancora da chiarire le motivazioni che hanno scatenato la protesta, mentre i Carabinieri del nucleo operativo e della stazione Stella sono intervenuti per riportare la calma e ristabilire l’ordine pubblico. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.