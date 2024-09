Doppio arresto nella serata di ieri, sabato 14 settembre, nei pressi di Corso Secondigliano, a Napoli.

Napoli. Prima la fuga dalla Polizia poi lo schianto con le auto in sosta: arrestati due giovanissimi

Gli agenti del Commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato due soggetti a bordo di un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo in direzione via Miano, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo aver impattato contro delle auto in sosta e, successivamente, contro l’auto di servizio, i due soggetti sono stati raggiunti e bloccati con non poche difficoltà e dopo una zuffa in via San Francesco d’Assisi.

Un 30enne ed un 20enne entrambi napoletani con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di beni pubblici.