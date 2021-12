Addio pioggia e temporali. Gli ultimi giorni di questo 2021 saranno caratterizzati dal sole e da un clima eccezionalmente mite. Dunque da domani 29 dicembre fino agli inizi di gennaio 2022, Napoli e l’intera Campania godrà di un assaggio di primavera.

Già dalla giornata di oggi, mercoledì 28 dicembre, le temperature sono in rialzo in gran parte della città.

La regione Campania, così come il sud Italia, sarà investita da un anti ciclone africano che porterà temperature ben oltre la media stagionale.

Previsioni per il 31 dicembre

A Napoli bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3457m.

Previsioni per Capodanno

A Napoli giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3632m.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.