Preso l’avvelenatore che due giorni fa ha intossicato sette persone tra piazza Poderico e via Foria con del latte di mandorla. Si tratta di un 49enne napoletano residente in centro. Sottoposto a fermo (in attesa di convalida).

Napoli, preso l’avvelenatore del latte di mandorla: è un 49enne napoletano

Secondo gli investigatori, sarebbe lui il responsabile dell’intossicazione di ben sette persone avvenuta tra sabato scorso in un discount di piazza Poderico e mercoledì in un negozio di genepesca di via Foria. E potrebbe essere sempre lui quello che alcune settimane fa ha narcotizzato e derubato una turista ischitana 78enne al molo Beverello fingendosi un tassista. Se anche quest’ultimo caso venisse confermato, le vittime salirebbero a otto.

Nei casi più recenti, al negozio di pescheria e al supermercato, l’uomo si è presentato nel locale con un vassoio di bicchieri di latte di mandorla. «Li manda il bar», ha detto. Nel discount li ha offerti a quattro commesse, che sono svenute poco dopo. Nel negozio, invece, al titolare, alla figlia e una dipendente. Svenuti anche loro. N

Giallo sul movente

Non ci sono stati furti, né abusi. Ma nel latte di mandorla era stata sciolta una dose di benzodiazepina. Può darsi che l’obiettivo – come nel caso della turista ischitana 78enne – fosse quello di stordire le vittime per derubarle, ma il movente resta ancora del tutto da chiarire.