Napoli, presentato “Squilibri”, il nuovo libro di Roberto Laringe

Nella Sala Don Peppe Diana del Consiglio regionale della Campania è stato presentato “Squilibri”, il nuovo libro di Roberto Laringe. Un volume che propone una riflessione sul Mezzogiorno, analizzandone contraddizioni, criticità e prospettive di sviluppo.

L’opera affronta alcuni dei temi più attuali che riguardano il Sud Italia, dalle disuguaglianze territoriali allo spopolamento, passando per infrastrutture, lavoro e opportunità per le nuove generazioni. L’obiettivo è offrire spunti di analisi e di confronto sul futuro del Mezzogiorno, evidenziando le sfide ancora aperte e le possibili strade per colmare il divario con il resto del Paese.