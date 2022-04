Napoli. Presa a morsi sul braccio per sfilarle via l’orologio che aveva al polso. Vittima della violenta rapina andata in scena oggi, 30 maggio, in via dei Tribunali, una donna di 54 anni, che era in giro insieme al figlio.

Napoli, presa a morsi sul braccio per rubarle Rolex da 5mila euro

Secondo una prima ricostruzione, due uomini a bordo di uno scooter le si sono avvicinati dopo aver notato il prezioso orologio che indossava – un Rolex del valore di 5mila euro – e le hanno afferrato il braccio. Uno dei due se lo è avvicinato alla bocca ed ha stretto i denti. Dopodiché le ha sottratto il gioiello e insieme al complice si è allontanato a bordo del ciclomotore, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno avviato le indagini sulla rapina. Sequestrate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno degli esercizi commerciali per ricostruire la dinamica dei fatti e intercettare i due rapinatori.