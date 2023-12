Gli ingressi della Galleria Umberto I di Napoli verranno recintati con dei cancelli. Lo conferma il nuovo prefetto di Napoli, Michele Di Bari, durante la conferenza stampa tenutasi, questa mattina, nella sede del Palazzo del Governo in occasione del suo insediamento.

Napoli, prefetto Michele Di Bari: “Cancelli alla Galleria Umberto I. La città può farcela: è resiliente”

“Le urgenze sono tante. A breve adotteremo dei provvedimenti, anche vista del Natale. Per lunedì ho già convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fornire risposte adeguate. Partiamo dalla Galleria perché è un luogo simbolo, ma non è di certo l’unico“, ha detto Di Bari.

Alla domanda di Teleclubitalia su come è possibile contrastare il fenomeno della microcriminalità minorile, il prefetto di Napoli ha risposto: “La criminalità minorile si contrasta attraverso il rispetto delle regole, perché noi non possiamo permetterci di essere lassisti su questi temi perché è per il bene dei giovani. Però ai giovani vanno fornite tutte le possibilità necessarie perché i loro percorsi siano sostenuti, siano incoraggiati, siano utili per creare un sistema in cui abbiano un futuro. E Napoli vedo che abbia tutte queste caratteristiche e credo che possa farcela. Perché la sua storia, è una storia di resilienza”, ha concluso Di Bari.