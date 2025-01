Scarcerazione lampo per l’uomo che picchiava e minacciava il figlio 15enne gay a Napoli. Al ritorno a casa a Poggioreale il 48enne è stato accolto come un eroe con i fuochi d’artificio.

Napoli, picchiava il figlioletto perché gay: scarcerato e accolto nel quartiere coi fuochi di artificio

L’uomo non accettava che suo figlio fosse gay così ha iniziato a perseguitarlo. Gli ha mandato minacce di morte via WhatsApp, mentre era a scuola. Lo ha colpito con una chiave inglese al volto, alle gambe, al collo. Qualcuno, però, a scuola ha convinto il 15enne a denunciare tutto. L’arresto aveva messo fine ad un incubo che però ora potrebbe riprendere vigore dato che il 48enne ha fatto ritorno a casa nel quartiere Poggioreale dove, come documentato da alcuni amici del ragazzo e da membri dell’Arcigay rivoltisi al deputato di alleanza Verdi –Sinistra Francesco Emilio Borrelli, è stato accolto dai fuochi d’artificio per festeggiare la scarcerazione lampo. Una festa improvvisata ha ha bloccato la viabilità per alcuni minuti.

Secondo chi ha conosciuto il 15enne, la liberazione dell’uomo rappresenta una minaccia in quanto il ragazzo da tempo viene maltrattato, costretto a dormire in un garage e a soffrire la fame subendo continue percosse e violenze. “Una vicenda allucinante ed allarmante sulla quale abbiamo chiesto di indagare e vigilare. Come è possibile che sia stata scarcerato così in fretta senza approfondire la questione? Se è stato festeggiato, c’è qualcuno nel quartiere che lo appoggia? Occorre svelare tutti i retroscena e liberare il 15enne da quest’incubo. Non c’è tempo da perdere”, dichiara Borrelli.