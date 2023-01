Lo avrebbero riempito di botte senza alcuno motivo lasciando a terra esanime. Per questo motivo due ragazzi, Giuseppe Giordano e Pasquale Ferrara, rispettivamente di 20 e 25 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte per l’aggressione commessa nei confronti di un ragazzo di 21 anni.

Napoli, 21enne massacrato di botte senza motivo: arrestati due giovanissimi

I fatti sono accaduti l’estate scorsa, in viale dei Pini nel quartiere Colli Aminei di Napoli. Secondo quanto documentato dai militari, coordinati dalla procura della repubblica di Napoli, i due indagati, nella notte del 7 giugno scorso, avrebbero percosso il giovane per futili motivi, provocandogli lesioni ritenute guaribili in 50 giorni. I due giovani ora sono finiti agli arresti domiciliari e sono gravemente indiziati dell’aggressione ai danni di un loro coetaneo.