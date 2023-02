Un tradimento. Addirittura due. Sarebbe questa la ragione della brutale aggressione di una coppia di donne ai danni di un ragazzo, Mimmo C., diventato suo malgrado protagonista di un filmato diventato virale in queste ore.

Napoli, picchiato da due donne: il retroscena

A fornire dettagli sulla vicenda è il conduttore e showman Enzo Bambolina, che ha contattato telefonicamente una persona informata sui fatti. La vittima dell’aggressione, Mimmo, avrebbe intrapreso contemporaneamente una o più relazioni. Oltre all’ex moglie, nel filmato comparirebbero l’ex fidanzata e la sua attuale compagna. Le donne sarebbe state ingannate dal ragazzo, tra l’altro padre di famiglia. “La moglie ha scoperto i molteplici tradimenti tramite cellulare – spiega il contatto di Enzo Bambolina -. Si è messa in contatto con le amanti, che non erano al corrente che lui fosse tornato con la coniuge”.

Sempre secondo questa versione, Mimmo avrebbe poi rotto il cellulare “perché aveva la coscienza sporca“. La moglie avrebbe organizzato una trappola a casa sua ai danni del marito, invitando in casa le due amanti con cui il giovane intratteneva una relazione extraconiugale. “Chi donna non l’avrebbe fatto?”, spiega la donna a telefono. “Sono brave ragazze. Hanno avuto quella reazione perché si sono sentite tre vittime, calunniate e ingannate. Mettetevi nei loro panni per il macello che quello ha combinato”.

L’aggressione

Nel video, dunque, andrebbe in scena “la trappola” organizzata dalla moglie: mentre una delle due riprende con il telefonino, le altre due lo picchiano, lo prendono a calci, schiaffi e pugni. L’uomo cerca di scappare tramite la finestra ma una delle tre prende le chiavi della sua auto per impedire che scappi. Nel corso della collocazione, Mimmo è stato anche preso a morsi. In alcuni filmati apparsi in queste ore sui social, il ragazzo si difende e spiega di essere perseguitato e minacciato via social da utenti fake dietro i quali si nasconderebbero sempre le stesse persone. Una vicenda intricata che si ridurrebbe a puro gossip, se non fosse che la violenza andata in scena è finita sotto riflettori anche del parlamentare Francesco Emilio Borrelli, il quale ha condiviso il filmato promettendo di fare luce sulla vicenda.