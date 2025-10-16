Dramma familiare nel Rione Alto di Napoli: un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della madre, un’anziana di 86 anni. È accaduto in via Mariano Semmola, a pochi passi dal Policlinico. La donna è stata trovata per strada, sanguinante, il volto tumefatto.

Napoli, picchia la madre a sangue e poi la trascina in strada per simulare incidente: arrestato 44enne

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, allertati dalle urla disperate: “Aiuto, aiutatemi”, avrebbe gridato la donna. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione. L’uomo avrebbe poi trascinato la madre fuori dal palazzo, tentando di far passare il pestaggio come una caduta accidentale.

All’arrivo dei militari, l’aggressore era già in fuga, ma è stato bloccato poco dopo, ancora con gli abiti sporchi di sangue. L’anziana è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Il figlio si trova ora nel carcere di Poggioreale.