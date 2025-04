Ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario a Napoli. Questa volta all’ospedale Fatebenefratelli, tra Posillipo e il Vomero, dove un 24enne di origini srilankesi ha aggredito una infermiera e ha provato a picchiare anche alcuni pazienti in attesa nella sala triage.

Napoli, picchia infermiera e prova ad aggredire altri pazienti in attesa: arrestato 24enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bagnoli che hanno bloccato il giovane e lo hanno arrestato. Da una prima ricostruzione effettuata dai militari, il 24enne era verosimilmente ubriaco quando ha aggredito un’infermiera provocandone lesioni ritenute guaribili in 5 giorni.

Durante l’intervento dei militari, ha provato ad aggredire alcuni pazienti in attesa. L’uomo è finito in manette e poi è stato rimesso in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.