L’emergenza caldo mette sotto pressione anche la rete elettrica in Campania. Nella notte numerosi blackout hanno lasciato senza corrente interi quartieri tra Napoli, Giugliano e Villaricca, con disagi proseguiti fino all’alba.

Rete elettrica sotto stress: raffica di blackout tra Napoli, Giugliano, Melito e Villaricca

A Napoli il guasto più importante ha interessato Corso Umberto e le zone limitrofe. Secondo il Comune, la causa sarebbe da ricondurre alla prolungata ondata di calore che negli ultimi giorni ha danneggiato la rete di distribuzione elettrica. Ancora questa mattina circa 300 utenze risultavano senza energia.

Problemi anche nell’area nord: a Giugliano segnalazioni da Corso Campano, via Epitaffio, via San Vito e via Spazzilli; a Villaricca disservizi lungo la Circumvallazione e nelle zone di via Fermi, via Siani e via Leonardo Da Vinci. A Melito, il guasto ha lasciato senza corrente un’ampia porzione del territorio a partire dalle 21.15. L’interruzione elettrica ha interessato in particolare l’area di via Signorelli, estendendosi poi verso la rotatoria di Corso Europa e fino ai confini occidentali del comune, in direzione via San Vito

Emergenza caldo continua

E l’emergenza potrebbe non essere finita. Secondo i meteorologi, la fase più intensa dell’ondata di calore arriverà entro il fine settimana. In Campania sono attese temperature in ulteriore aumento, afa elevata soprattutto nelle città e lungo la costa e notti tropicali, con valori che anche nelle ore notturne potrebbero restare sopra i 22-24 gradi.