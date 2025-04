Un uomo di 46 anni, originario del Senegal, è stato brutalmente aggredito nella serata di domenica 14 aprile a Napoli, in viale Antonio Dohrn, nei pressi della Rotonda Armando Diaz. I responsabili dell’aggressione, due uomini di 32 e 47 anni di origini marocchine, lo hanno assalito per sottrargli 25 euro in contanti.

Napoli, pestato a sangue per 25 euro alla rotonda Diaz: due arresti

Il pestaggio è avvenuto in strada e, fortunatamente, non è passato inosservato. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine, permettendo ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli di intervenire mentre l’aggressione era ancora in corso. I militari sono riusciti a bloccare i due uomini prima che potessero darsi alla fuga.

Gli aggressori sono stati arrestati con l’accusa di concorso in rapina impropria e lesioni personali, e sono stati condotti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima, soccorsa dai sanitari, ha riportato contusioni giudicate guaribili in circa dieci giorni. Un episodio grave che richiama l’attenzione sulla necessità di contrastare con fermezza ogni forma di violenza e criminalità nelle strade cittadine.