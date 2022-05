Ancora baby-gang in azione a Napoli. Questa volta nel mirino dei piccoli balordi un pescivendolo di 61 anni e i suoi figli di 30 e 38 anni. I commercianti sono stati aggrediti fisicamente mentre stavano aprendo questa mattina la loro attività in via Salvator Rosa, “I figli del mare”.

Baby gang in azione a Napoli, commerciante reagisce agli insulti: finisce in rissa

Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia Stella. Da una prima ricostruzione, il 61enne e i figli sono stati avvicinati da un’auto con a bordo alcuni ragazzi, probabilmente di ritorno da una serata, che hanno cominciato a inveire e insultare il commerciante. I figli del negoziante sarebbero intervenuti in difesa del padre e avrebbero messo in fuga gli occupanti dell’auto.

La vicenda però ha riservato ulteriori sviluppi. Infatti poco dopo sarebbero sopraggiunti almeno 4 scooter con in sella circa dieci persone per mettere a segno una spedizione punitiva. I balordi sono scesi dai motocicli e hanno aggredito i tre della pescheria, dando vita a una rissa nella quale ad avere la peggio è stato il 61enne, trasportato in codice giallo all’ospedale Cardarelli di Napoli con una vistosa ferita alla mano.